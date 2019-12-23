Началось онлайн голосование конкурса «Территория РУСАЛа»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-23T14:30:40+03:00

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Стартовало онлайн-голосование грантового конкурса «Территория РУСАЛа», победители которого получат порядка 50 миллионов рублей софинансирования от компании на реализацию проектов благоустройства городских общественных пространств. Администрация Волгограда подала сразу несколько заявок на развитие территорий. Среди проектов - благоустройство стадиона «Трактор» в Тракторозаводском районе и прилегающей к нему территории с планируемым бюджетом более 105 миллионов рублей, благоустройство пешеходной зоны улицы Дзержинского с бюджетом свыше 194 миллионов, обновление парка Пионерский.

Волгоградцам предлагают выбрать лучший проект развития городской среды и проголосовать за него на платформе. Продлится онлайн-голосование до 10 января 2020 года. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно авторизоваться на сайте с помощью социальных сетей, изучить список проектов, претендующих на победу, и нажать на звездочку рядом с тем, который вы считаете самым нужным и полезным.

Голосовать можно только один раз и именно ваш голос может стать решающим!

Проголосовать за проекты можно на сайте grants.fcsp.ru/vote/

23 декабря начинается экспертиза 27 проектных заявок из 11 городов и поселков на сумму более 1,5 миллиарда рублей, участвующих в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа».

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