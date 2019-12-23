2019-12-23T13:51:06+03:00
Происшествия

Зарезал и расчленил: волгоградцу грозит три года колонии за убийство собаки

Мужчина признался в содеянном
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде не впервые будут судить за жестокое обращение с животными. Но то, что сделал этот 48-летний волгоградец поражает своей чудовищностью. Он не просто убил собаку, он ее зарезал и расчленил.

11 июля 2019-го в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее пьяный сосед измывается над своим псом так, что тот «кричит» не своим голосом.

Когда сотрудники полиции прибыли на место преступления в Краснооктябрьский район, ужаснулись. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина сначала бил собаку молотком по голове, потом нанес несколько ударов ножом по голове и туловищу животного. Затем он снял шкуру и расчленил собаку, после чего отнес части животного в холодильник.

Мужчина уже во всем сознался. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение и направила дело в суд.

- Грозит волгоградцу до трех лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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