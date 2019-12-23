2019-12-23T13:35:01+03:00
Общество

В Астрахани наградили женщину, сдавшую полиции депутатов-педофилов

Астраханке вручили медаль «За содействие»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Благодаря бдительности этой астраханки удалось отправить за решетку чиновников-извращенцев. Фото СУ СК по Астраханской области.Благодаря бдительности этой астраханки удалось отправить за решетку чиновников-извращенцев. Фото СУ СК по Астраханской области.
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Только сейчас, когда суд Астрахани отправил за решетку высокопоставленных чиновников-педофилов, правоохранители смогли раскрыть личность астраханки, благодаря которой, собственно и удалось раскрыть это преступление. Зовут эту женщину Нелля Силантьева. Это она пришла в полицию в марте 2018-го и рассказала о подозрительных мужчинах, которые водят в квартиру по соседству маленьких деток.

Речь, напомним, идет о громком деле с изнасилованием несовершеннолетних, главными фигурантами которого стали экс-министр окружающей среды правительства Астраханской области Виталий Курсков и экс-депутат Астраханской областной Думы 3-го созыва Игорь Поплевко. Эти извращенцы-толстосумы два года насиловали детей в возрасте от 8 до 17 лет. Следователи насчитали 10 пострадавших деток. Кроме того, эти педофилы снимали все «действо» на камеру, делая из этого порнофильмы с участием малолетних на продажу.

Когда полиция прибыла по указанному астраханкой адресу для проверки, один из чиновников попытался сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Но его задержали.

54-летнего экс-министра Виталия Курскова суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима. Его сообщнику – 56-летнему бывшему депутату Астраханской облдумы Игорю Поплевко дали 16 лет «строгача».

А Нелли Силантьеву по поручению председателя СУ СК РФ по Астраханской области Ибрагима Могушкова наградили ведомственной медалью «За содействие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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