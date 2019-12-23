В Волгоградскую область добрался «гонконгский» грипп

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-23T13:12:01+03:00

Несколько классов в регионе уже закрыли на карантин по ОРВИ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Декабрь в этом году выдался в Волгоградской области не зимним - морозов нет, снега нет, вместо этого сырость и слякоть - идеальная среда для распространения простудных заболеваний. Вот волгоградцы и болеют. Пока, уверяют в региональном Роспотребнадзоре, не массово. Однако, в больницах ажиотаж - число простуженных увеличилось.

- За последнюю неделю отмечен прирост числа заболевших в возрастных группах среди детей: 0-2 года на 7%, 3-6 лет на 5%, 7-14 лет на 20%, 15 лет и старше на 7%. Но в совокупности уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидпорогового значения на 17%, - уточняют в региональном ведомстве.

В основном по Волгоградской области «блуждают» парагрипп и риновирусная инфекция. Но численность заболевших гриппом растет. В регионе зафиксированы вирусы гриппозной этиологии -грипп В и А (Н3N2), так называемый «гонконгский грипп». Кое-где по области из-за массовой болезни детей пришлось закрыть на карантин несколько классов в школах.

В Управлении обращаются к родителям детей с большой просьбой: не отправляйте детей с признаками заболевания в школы и детские сады, так как это не только способствует распространению инфекции в коллективах, но и опасно для здоровья самого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU