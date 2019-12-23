В магазине Волгограда нашли мед с вредными лекарствами

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-23T12:38:01+03:00

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При проверке качества и безопасности продуктов, которые предлагает в Волгограде одна из торговых сетей, сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора взяли на пробу несколько баночек меда. Образцы из этих баночек («мёд натуральный цветочный таежный», «мёд цветочный натуральный», «мёд натуральный каштановый») отправили в Ростовский референтный центр на исследование. Результат не порадовал: в каждой из этих проб обнаружили остатки антибактериальных препаратов.

Производит этот «вредный мед» ИП Бондаренко (Горячий Ключ), который находится в Краснодарском крае. Об этом «КП-Волгоград» узнала от пресс-службы Россельзхознадзора.

- По закону наличие в натуральном мёде и продуктах пчеловодства остатков лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и обработки пчел, не допускается. Предпринимателя за нарушение оштрафовали на 30 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU