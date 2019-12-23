2019-12-23T12:04:20+03:00
Общество

В 2019-м отремонтировали больше ста километров волгоградских трасс

Капитально обновили десять километров дороги на автодороге «Каспий»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Почти семь километров трассы разделили металлическим ограждением в целях безопасности. Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Почти семь километров трассы разделили металлическим ограждением в целях безопасности. Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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Весь год на волгоградских трассах шли ремонтные работы, сегодня ФКУ Упрдор Москва-Волгоград (подведомственное Росавтодору предприятие) отчиталось: в 2019-м удалось отремонтировать более 100 километров дорог.

На днях сдали в эксплуатацию последний участок, где велись работы: десять километров пути (с 883 по 893 километр) на Р-22 «Каспий». Эта дорога проходит мимо поселка Иловля Волгоградской области.

- Дорожное основание здесь укрепили методом холодной регенерации. Три километра проезжей части расширили до четырех полос, и почти на семи километрах трассы установили металлическое барьерное ограждение. Установили более 800 новых дорожных знаков и сигнальных столбиков, смонтировали линию электроосвещения, - перечисляют в Упрдоре.

А еще в этом году дорожники сделали площадку для отдыха автомобилистов в поселке Иловля.

- Установили четыре новых автопавильона с освещением, обустроили пешеходные дорожки и тротуары, по оси дороги установили 300 метров ограждения с сеткой, предупреждающей пересечение пешеходами проезжей части в неположенном месте. Два перехода оснастили новыми светофорами с мигающим желтым сигналом, - уточняют в дорожной организации.

Помимо этого завершили капремонт моста через оросительную систему на 669 километре трассы Р-228 «Сызрань -Саратов - Волгоград», а также выполнили ремонт мостов через реки Арчеда и Бузулук на трассе Р-22.

Напомним, в этом году дорожники начали еще один грандиозный проект - строительство объездной дороги вокруг Волгограда. Идет реконструкция участка с 903 по 922 километр трассы Р-22 «Каспий», где в качестве дорожного покрытия используют цементобетон.

- Начались работы по расширению западного въезда в Волгоград - идет реконструкция 13-километрового отрезка автодороги А-260 Волгоград — Каменск Шахтинский в обход поселка Горьковский, - добавляют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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