2019-12-23T11:37:26+03:00
Общество

В Астрахани Дед Мороз на вейкборде устроил шоу на Волге

Астраханец решил сделать горожанам предновогодний сюрприз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханец решил не ждать снега и чудес. Фото Оксана Побаченко.Астраханец решил не ждать снега и чудес. Фото Оксана Побаченко.
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Новогодние праздники - самые волшебные, в эти дни чего только не встретишь на улицах - и сказочную мышку под елкой, и снеговика в луже, и Дед Мороза на вейкборде. Например, в Астрахани жители в минувшую субботу, 21 декабря, могли созерцать именно такую картину: как Дед Мороз закручивает на "доске" пируэты над Волгой.

«Не будем ждать снега и чудес, будем чудить сами», - подумал астраханец Евгений Побаченко, - и решил, что в такую теплую зиму Дед Мороз может не на санях прилететь к детворе, а на вейкборде приплыть.

В центре Астрахани Дед Мороз устроил водное шоу на вейкборде.

- Идея пришла спонтанно, решил поразвлечь себя и окружающих: купил костюм Деда Мороза и отправился кататься на «вейке» по Волге, - рассказывает «КП-Волгоград» Евгений Побаченко.

Говорит, прохожие его затею оценили - останавливались, снимали на мобильные телефоны, кто-то пытался объяснить детворе, почему Дед Мороз по воде катается, а не по льду.

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В Астрахани Дед Мороз встал на вейкборд и устроил шоу на Волге
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В соцсетях, куда попали фотографии вейкбордиста в роли главного сказочника, флешмоб спортсмена тоже вызвал неподдельные эмоции.

«Бюджетный дед Мороз», «Жаль только без оленей», «Какая зима такой и Дед Мороз», - шутят астраханцы.

Зима в этом году действительно очень теплая: в Астрахани столбик термометра поднимается до 10 градусов тепла. Но разве это помеха для новогодних чудес?

ИСТОЧНИК KP.RU

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