Юные волгоградцы разработали Аэротакси и выиграли конкурс

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-23T10:15:46+03:00

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В Волгограде есть такие талантливые дети, которые совсем скоро смогут дать фору самому Илону Маску. Например, четверка школьников - Павел Миронов, Илья Даниленко, Дмитрий Смирнов и Егор Безбабнов, которые придумали и разработали «Аэротакси». Со своим усовершенствованным беспилотником ребята уже стали победителями международного конкурса юных исследователей «Кванториада».

- В финале конкурса встретились 92 инженерные команды из России, Казахстана, Румынии, Армении, Эстонии и Испании. Все - маленькие гении. Но разработка воспитанников волгоградского детского технопарка «Кванториум» оказалась самой удачной, потому и победила в конкурсе, - говорят в областной администрации.

Региональная команда называлась #PopovAeros. Ребята разработали и презентовали беспилотный летательный аппарат для перевозки грузов, который способен перемещаться в городском пространстве по заданной траектории — он может взлететь, преодолеть расстояние, захватить груз, сбросить его в условленной точке и успешно приземлиться.

Напомним, в Волгограде успешно работают два «Кванториума», до 2022 года в регионе обещают открыть еще пять таких уникальных образовательных комплексов - два стационарных детских технопарка откроются в Волжском и Камышине. Три мобильных технопарка охватят весь регион, так что возможность постигать азы научной и технической деятельности появится у школьников из отдаленных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU