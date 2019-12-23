В Волжском сбили женщину с годовалым мальчиком на руках

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-23T09:56:02+03:00

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Не проходит и дня, чтобы на волгоградских дорогах не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Вот и вчера, 22 декабря, было зафиксировано 4 аварии с тяжелыми последствиями, в больницах оказались шесть человек.

Так, в Волжском на больничную койку угодила 31-летняя женщина. Сама виновата - перебегала улицу Карбышева в неположенном месте, когда попала под колеса «Шкода Октавиа» (за рулем которой был 23-летний мужчина). И ладно бы сама была, так она ж еще и с ребенком на руках - волжанка держала на руках мальчика, которому всего полтора года.

А в Новониколаевском районе 49-летняя в женщина за рулем «Лады Приоры» так разогналась по дороге «Новониколаевский – Мирный», что не справилась с управлением, вылетела в кювет, где на полном ходу врезалась в бетонный блок.

- В результате ДТП водитель и 7-летняя пассажирка доставлены в больницу, - сообщают "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU