2019-12-23T09:56:02+03:00
Происшествия

В Волжском сбили женщину с годовалым мальчиком на руках

А на волгоградской трассе автоледи попала в ДТП с семилетней дочерью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В аварии пострадали женщина водитель и семилетняя девочка.В аварии пострадали женщина водитель и семилетняя девочка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не проходит и дня, чтобы на волгоградских дорогах не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Вот и вчера, 22 декабря, было зафиксировано 4 аварии с тяжелыми последствиями, в больницах оказались шесть человек.

Так, в Волжском на больничную койку угодила 31-летняя женщина. Сама виновата - перебегала улицу Карбышева в неположенном месте, когда попала под колеса «Шкода Октавиа» (за рулем которой был 23-летний мужчина). И ладно бы сама была, так она ж еще и с ребенком на руках - волжанка держала на руках мальчика, которому всего полтора года.

А в Новониколаевском районе 49-летняя в женщина за рулем «Лады Приоры» так разогналась по дороге «Новониколаевский – Мирный», что не справилась с управлением, вылетела в кювет, где на полном ходу врезалась в бетонный блок.

- В результате ДТП водитель и 7-летняя пассажирка доставлены в больницу, - сообщают "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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