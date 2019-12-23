2019-12-23T09:24:09+03:00
Происшествия

В Волгограде потерялся 90-летний дедушка

Волонтеры просят помочь в поиске
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы "Лиза Алерт".Фото группы "Лиза Алерт".
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«Помогите найти человека!», - опять волгоградские поисковики обращаются за помощью к неравнодушным жителям города. Опять в Волгограде потерялся пенсионер. Ему 90 лет! Зовут его Вячеслав Штанников.

Мужчина в силу возраста, естественно, не может обойтись без посторонней помощи. Возможно, у него случился очередной провал в памяти, и он забыл где он живет и как вернуться домой.

Как сообщают волонтеры-поисковики из группы «Лиза Алерт», старик вышел из дома еще 19 декабря и до сих пор не вернулся.

Живет пенсионер в Тракторозаводском районе. Пока именно там и идут активные поиски.

Что известно о «потеряшке»?

У мужчины седые волосы и короткая стрижка. Глаза серые. На правой щеке имеется родинка.

В день пропажи на нем были светло-оливковая куртка с капюшоном, на голове черная кепка, черные брюки и черные ботинки.

Если вы располагаете хоть какой-либо информацией о пропавшем мужчине, сообщите об этом поисковикам (телефоны указаны в листовках) или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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