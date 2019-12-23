Волгоградка ушла от мужчины, прихватив его миллионы

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-23T09:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Более шести лет прожили вместе гражданские супруги из Быковского района Волгоградской области. После очередной ссоры 41-летняя дама решила уйти от своего 50-летнего мужа. Собрала вещи и вместе с дочкой уехала в родное соседнее село. Но при этом прихватила с собой и все сбережения супруга - 2,5 миллиона рублей. Несколько дней женщина жила на широкую ногу и тратила деньги направо и налево. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы за кражу в особо крупном размере. Ведь мужчина, обнаружив пропажу, не смог отыскать бывшую и обратился в полицию.

Женщину вскоре нашли. Хоть она и скрывалась у знакомых, полицейским это не составило труда. Получившая шальные деньги дама каждый день устраивала шопинг и богатые застолья, угощала друзей дорогим алкоголем, раздаривала наличные. Так что за несколько дней разлетелось более двух миллионов, у нее осталось лишь 400 тысяч рублей. Когда ее задержали, женщина объяснила полицейским, что деньги украла, так как бывший муж не стал ее удерживать, когда она собралась уйти.

- Оставшиеся деньги изъяли. В отношении похитительницы следователи возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Все доказательства уже собрали, дело направлено на рассмотрение в суд, - рассказали «КП-Волгоград» в главке МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU