2019-12-22T18:36:07+03:00
Происшествия

В центре Астрахани подростки устроили массовую драку

С участниками сейчас работает полиция
Екатерина МАЛИНИНА
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О драке в центре города в полицию сообщили очевидцы.О драке в центре города в полицию сообщили очевидцы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Массовая драка произошла на улице Эспланадная в центре Астрахани возле «Макдоналдса». Очевидцы сняли ее на видео. На кадрах видно, как большая группа подростков окружила несколько дерущихся, несколько человек лежат на земле. Толпа разбежалась после того, как показались машины ППС. Полицейских вызвали очевидцы.

Как пояснили «КП-Волгоград» в астраханской полиции, в потасовке участвовали несовершеннолетние. Причиной стал неудачное замечание одного из участников. Каждая сторона позвала помощников и в итоге это переросло в массовое побоище. Пострадавших нет. Один из участников заработал здоровенный синяк, но объяснять его происхождение не стал: мол, ударил об угол.

Массовая драка в центре Астрахани.

- Мы сейчас устанавливаем всех участников конфликта. Часть подростков пригласили в полицию для беседы. После выяснения всех обстоятельств, будем решать, как действовать дальше. – сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

Кто-то из очевидцев утверждает, что часть подростков находилась в странном состоянии, возможно, под действием наркотических веществ. Но доподлинно это не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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