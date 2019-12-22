В Волгограде обещают всю неделю плюсовую температуру и снег в сам Новый год

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-22T16:49:42+03:00

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Волгоградская зима в последнее время редко в декабре радует морозами. Слякоть и дождь – обычное дело. Но в этом году любимой шуткой стал анекдот про бабье лето, осень и бабью зиму. Даже праздничная иллюминация не создает новогоднего настроения в окружении грязи и серости. В таком состоянии волгоградцам предстоит жить еще неделю. В ближайшие дни днем температура будет подниматься до +4..+6, ночью опускаться до -4. Причем в начале недели обещают сильный ветер до 12 метров в секунду. К субботе он стихнет и пойдет снег с дождем. И только 30 декабря почти все метеорологи с разных сайтов погоды обещают в Волгограде снег и около ноля. Также снежно будет и в сам новый год. На сугробы этого не хватит, но праздничную атмосферу создать поможет. Так что потерпеть осталось недолго.

Кстати, будьте осторожны. Переменчивая погода – отличная среда для разных вирусов. Так что укрепляйте свой организм, чтобы не слечь с температурой в новогоднюю ночь. Ну или повремените пока с посещением культурно-массовых мероприятий. Лучше пару дней переждать, а потом отлично отметить в здоровом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU