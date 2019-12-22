2019-12-22T16:24:51+03:00
Общество

Для волгоградцев создали новогоднюю сказку с улиц Нью-Йорка

В гостинице «Турист» прошла праздничная ярмарка
Екатерина МАЛИНИНА
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Организаторам удалось создать праздничную атмосферу.Организаторам удалось создать праздничную атмосферу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Для волгоградцев подобные мероприятия - целое событие. В одном месте собрали и более 90 торговых лавок, сцену, кинотеатр, зону мастер-классов, фотозону и детскую площадку. И все это в стиле уличных ярмарок Нью-Йорка. У организаторов отлично все получилось.

На ярмарке можно было купить подарок на любой вкус. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На ярмарке можно было купить подарок на любой вкус.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«О-маркет» разместился в фойе гостиницы турист. Каждый, кто пришел сюда, окунался в атмосферу празднику, чему способствовало музыкальное сопровождение, иллюминация, новогодние фильмы и многочисленные товары. Сотни людей пришли на ярмарку за подарками. А их было огромное количество: и сладкие имбирные пряники, и новогодние игрушки ручной работы, мыло, куклы, шкатулки, украшения и прочее и прочее.

Настоящее новогоднее настроение перед праздником. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Настоящее новогоднее настроение перед праздником.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, О маркет не первый раз организовывает торговлю на праздники. На день города они сделали отличную фуд-зону, в которой можно было не просто поесть, но и отдохнуть на травку под приятную музыку.

Подарки на любой вкус. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подарки на любой вкус.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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