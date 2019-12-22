2019-12-22T15:00:54+03:00
Общество

В Волжском в волонтеры записали детей от трех до шести лет

Дошколята ездят с концертами, участвуют в акциях ГИБДД и готовят открытки
Екатерина МАЛИНИНА
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Детей с пеленок учат заботиться об окружающей среде. Фото: администрация Волгоградской областиДетей с пеленок учат заботиться об окружающей среде. Фото: администрация Волгоградской области
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Волонтеры – одно из самых массовых движений в мире. Добровольцы помогают в различных сферах. В их число входят студенты, школьники, рабочие, пенсионеры. А в детском саду «Ивушка» в Волжском волонтерами стали ребятишки от 3 до 6 лет. Дети вместе с родителями и воспитателями активно участвуют в мероприятиях и акциях. Например, рисуют плакаты для ГИБДД о правилах дорожного движения или создают открытки для интернатов и реабилитационных центров.

Также выезжают ребята с концертами. Для этого учат роли, стихи, песни. Дошколят учат и экологическому поведения: заботиться о животных, не мусорить, разделять отходы, бережно относиться к природе. Ну а малыши создают целые проекты, посвященные защите окружающей среды.

Одно из ближайших мероприятий - поездка в центр "НАдежда". Сейчас малышня активно репетирует, а родители шьют костюмы для концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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