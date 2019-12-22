В Астрахани погиб рабочий, неудачно упав с экскаватора

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-22T12:16:13+03:00

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ЧП произошло 20 декабря на одной из строительных площадок Кировского района Астрахани. Во время работы 41-летний водитель экскаватора вышел из кабины и неудачно упал на землю со строительной техники. Астраханец ударился головой. Коллеги пытались помочь мужчине. Он был жив, когда медики «скорой» везли его в больницу. Он умер через несколько часов в медучреждение. Реанимационные мероприятия не помогли.

Сейчас СУ СК по Астраханской области проводит проверку по факту смерти рабочего. Они выясняют все обстоятельства ЧП. Предстоит им проверить документы строительной фирмы, которая проводила работу, узнать, был ли трудовой договор и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Также ждут специалисты результаты судебно-медицинской экспертизы: был ли мужчина трезв, когда все случилось.

По итогам проверки будет принято решение: возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU