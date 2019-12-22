Волгоградцам подарили елку из 140 машин

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-22T16:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник Новый год сложно представить без Деда мороза, мандаринов и нарядной елки. Пушистые живые и искусственные красавицы появились по всему городу. Правда. праздничного настроения все равно маловато: хочется снега вместо грязи. Свою лепту в создании новогодней атмосферы внесли волгоградские автомобилисты. Они решили сделать елку из машин.

- Инициатором Елки был наш клуб. На помощь пригласили других автомобилистов и очень многие откликнулись. Это не первый подобный флешмоб, делали аналогичный в 2017 году, - говорит Сергей Кожухов, руководитель клуба Garage Club 34.

Участники флешмоба получили отличный заряд позитив на все праздники. Фото: Garage Club 34

Вечером 21 декабря на парковку "Волгоград Арены" приехали десятки автомобилистов. Организаторы координировали расстановку машин. Подключили к работе квадрокоптер, который помог сделать елочку ровной и красивой. Всего елка зажглась фарами 140 машин. Получилось красиво и празднично.

Кстати, подобный подарок к Новому году собираются организовать и волжские автомобилисты, но уже в своем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU