За сутки в волгоградских авариях пострадали двое детсадовцев

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-22T10:07:00+03:00

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В Волгограде авария произошла около 13-00. 35-летняя женщина на «Шкоде Октавии» выезжала со стороны улицы Землячки напротив АЗС - поворачивала налево. Она столкнулась с машиной «Хонда CRV». За рулем иномарки был 47-летний волгоградец, который ехал со стороны улицы Космонавтов. В аварии пострадала шестилетняя девочка. Ребенок находился в детском кресле на заднем сидении. Ее на «скорой» доставили в больницу. Травмы могли бы быть серьезней, если бы не удерживающее устройство. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в Волжском. 33-летний мужчина на «Форде» ехал по улице Химиков в сторону улицы Труда. Мужчина решил развернуться. Его не остановило то, что расстояние до ближайшего авто было совсем небольшим. Он столкнулся с «Рено», за рулем которого был 29-летний волжанин. От удара «Форд» отбросило на «Газель», которая выезжала с парковки.

В аварии досталось пятилетней девочке, которая находилась в детском кресле. Ей оказали помощь на месте без госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU