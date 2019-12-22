После падения с 5-го этажа подросток из Городище находится в реанимации
ЧП произошло 19 декабря, в четверг. Работник одной из УК нашел под пятиэтажкой стонущего от боли ребенка. Мужчина вызвал «скорую», которая отвезла мальчишку в тяжелом состоянии в больницу №25. Как стало известно, школьник упал с 5 этажа, где жил с мамой.
Женщина узнала о том, что с сыном произошло ЧП, когда была на работе. Она примчалась в больницу, но к сыну ее не пускают. Он находится в реанимацию.
- Для меня это было полным шоком. Отношения с сыном у нас хорошие, он никогда не доставлял проблем ни дома, ни в школе, у нас были большие планы на новый год, - говорит мама ребенка Юлия.
В этот день после учебы мальчишка пошел к бабушке, а потом домой. Сам ли шагнул школьник из окна или это была трагическая случайность, Юлия пока не знает.
В пятницу 14-летнему пациенту больницы №25 сделали операцию на позвоночнике. Врачи сказали маме, что прошла она стабильно.
- Сегодня меня обещали пустить к сыну, он в сознании. Надеюсь, он сможет сказать, что же случилось тогда. Но главное сейчас не это, а чтобы он нашел в себе силы бороться.
Ребенку предстоит тяжелое и длительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU