2019-12-22T09:44:11+03:00
Происшествия

После падения с 5-го этажа подросток из Городище находится в реанимации

Обстоятельства ЧП выясняют полицейские
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Ребенок находится в больнице №25 в реанимации.Ребенок находится в больнице №25 в реанимации.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 19 декабря, в четверг. Работник одной из УК нашел под пятиэтажкой стонущего от боли ребенка. Мужчина вызвал «скорую», которая отвезла мальчишку в тяжелом состоянии в больницу №25. Как стало известно, школьник упал с 5 этажа, где жил с мамой.

Женщина узнала о том, что с сыном произошло ЧП, когда была на работе. Она примчалась в больницу, но к сыну ее не пускают. Он находится в реанимацию.

- Для меня это было полным шоком. Отношения с сыном у нас хорошие, он никогда не доставлял проблем ни дома, ни в школе, у нас были большие планы на новый год, - говорит мама ребенка Юлия.

В этот день после учебы мальчишка пошел к бабушке, а потом домой. Сам ли шагнул школьник из окна или это была трагическая случайность, Юлия пока не знает.

В пятницу 14-летнему пациенту больницы №25 сделали операцию на позвоночнике. Врачи сказали маме, что прошла она стабильно.

- Сегодня меня обещали пустить к сыну, он в сознании. Надеюсь, он сможет сказать, что же случилось тогда. Но главное сейчас не это, а чтобы он нашел в себе силы бороться.

Ребенку предстоит тяжелое и длительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в волгоградских авариях пострадали двое детсадовцев
После падения с 5-го этажа подросток из Городище находится в реанимации
В Волжском сбили бабушку на электросамокате
Ехали домой: узбеки, попавшие с автобусом в ДТП под Волгоградом, оказались мигрантами-нарушителями
Владлен Колесников станет новым главой гордумы Волгограда
Александр Хацкевич о планах в «Роторе»: Надо сохранить костяк команды и добавить свое
В 2019 году в Волгоградской области отремонтировали семь Домов культуры
Андрей Бочаров поручил позаботиться об узбеках, пострадавших в ДТП с автобусом
Волгоградцам из аварийных домов вручили ключи от новых квартир
В Волгограде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП
В Кировском районе Волгограда приступили к строительству детсада
В Волгограде поймали азербайджанца, которого на родине искала полиция за дедовщину в армии
На волгоградских дорогах за сутки поймали 16 пьяных водителей
В Камышине поймали карманницу на воровстве кошельков
В 110 селах Волгоградской области обустроили парки, скверы и дворы
В Волго-Ахтубинской пойме нашли четыре вида редких грибов
Водителя, покатавшего по Волгограду пранкеров в багажнике с пеной, арестовали
В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки
В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград
Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря
В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос