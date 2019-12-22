2019-12-22T09:23:55+03:00
Происшествия

В Волжском сбили бабушку на электросамокате

Пенсионерка переезжала дорогу по «зебре»
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" отвезла пенсионерку в больницу."Скорая" отвезла пенсионерку в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Волжском произошла утром в субботу на улице Коммунистической. 43-летняя женщина за рулем «Лада Х-RAY» ехала по улице Коммунистической в сторону улицы Горького. Женщина решила проскочить перекресток с улицей 19-го Партсъезда. Она слишком поздно заметила пожилую женщину на электросамокате, которая переезжала пешеходный переход на своем транспортном средстве.

Кроссовер сбил пенсионерку. Водитель и очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. Волжанку на «скорой» доставили с травмами в больницу.

В Светлоярском районе наезд на пешехода закончился трагичней. 41-летний дагестанец на тягаче ДАФ ехал со стороны Элисты в Волгоград. На 63-м километре федеральной трассы он сбил 50-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В 19-50 водитель просто не увидел мужчину в темноте.

Пешеход погиб на месте до приезда «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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