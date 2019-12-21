Ехали домой: узбеки, попавшие с автобусом в ДТП под Волгоградом, оказались мигрантами-нарушителями

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-21T15:37:19+03:00

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По уточненным данным, в автобусе, который попал утром 21 декабря в аварию под Волгоградом, ехали 50 пассажиров, плюс два водителя и механик. Большая часть пассажиров - граждане Республики Узбекистан, которые как раз возвращались домой из Краснодарского края. В салоне также находились жители Таджикистана, а оба водителя являются гражданами Казахстана. При проверке документов, оказалось, что некоторые гости задержались в России дольше положенного, а значит нарушили режим пребывания в стране.

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональной полиции, в автобусе насчитали 16 мигрантов-нарушителей. Нарушения не критичные (в основном просрочен срок пребывания в РФ) и выдворять из страны их никто не будет, но административные протоколы составят на каждого нарушителя.

Пока мигрантов разместили в Красноярской школе, расположенной неподалеку от места ДТП. За пассажирами уже выехал в Волгоградскую область резервный автобус из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU