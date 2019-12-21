Владлен Колесников станет новым главой гордумы Волгограда

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-21T15:12:44+03:00

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Сегодня, 21 декабря, на последнем заседании Волгоградского регионального отделения «Единой России» партийщики решили выдвинуть на должность председателя Волгоградской городской Думы Владлена Колесникова.

- По Уставу Партии, кандидатура на должность председателя гордумы избирается тайным голосованием на альтернативной основе. На голосование были выдвинуты две кандидатуры: Дмитрий Дильман и Владлен Колесников. Оба избраны депутатами гордумы на прошедших выборах 9 сентября 2018 года. Абсолютное большинство проголосовало за Колесникова, - сообщают в региональном отделении «Единой России».

Напомним, Андрей Косолапов, который долгие годы занимал кресло председателя гордумы ушел по собственному желанию 25 октября сего года. Он сложил с себя полномочия депутата и перешел на работу в губернаторский корпус. При этом именно Владлен Колесников был назначен исполняющим обязанности главы депутатского корпуса Волгограда.

Заключительное заседание осенней сессии городского парламента намечено на 24 декабря. Там кандидатуру Колесникова должны утвердить окончательно.

Напомним, что Владлен Колесников является депутатом с 2008 года. Сегодня он возглавляет фракцию «Единой России» в гордуме и руководит Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU