2019-12-21T15:12:44+03:00
Общество

Владлен Колесников станет новым главой гордумы Волгограда

Его кандидатуру утвердили на партийном собрании
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта Волгоградской облдумы.Фото с сайта Волгоградской облдумы.
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 декабря, на последнем заседании Волгоградского регионального отделения «Единой России» партийщики решили выдвинуть на должность председателя Волгоградской городской Думы Владлена Колесникова.

- По Уставу Партии, кандидатура на должность председателя гордумы избирается тайным голосованием на альтернативной основе. На голосование были выдвинуты две кандидатуры: Дмитрий Дильман и Владлен Колесников. Оба избраны депутатами гордумы на прошедших выборах 9 сентября 2018 года. Абсолютное большинство проголосовало за Колесникова, - сообщают в региональном отделении «Единой России».

Напомним, Андрей Косолапов, который долгие годы занимал кресло председателя гордумы ушел по собственному желанию 25 октября сего года. Он сложил с себя полномочия депутата и перешел на работу в губернаторский корпус. При этом именно Владлен Колесников был назначен исполняющим обязанности главы депутатского корпуса Волгограда.

Заключительное заседание осенней сессии городского парламента намечено на 24 декабря. Там кандидатуру Колесникова должны утвердить окончательно.

Напомним, что Владлен Колесников является депутатом с 2008 года. Сегодня он возглавляет фракцию «Единой России» в гордуме и руководит Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владлен Колесников станет новым главой гордумы Волгограда
Александр Хацкевич о планах в «Роторе»: Надо сохранить костяк команды и добавить свое
В 2019 году в Волгоградской области отремонтировали семь Домов культуры
Андрей Бочаров поручил позаботиться об узбеках, пострадавших в ДТП с автобусом
Волгоградцам из аварийных домов вручили ключи от новых квартир
В Волгограде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП
В Кировском районе Волгограда приступили к строительству детсада
В Волгограде поймали азербайджанца, которого на родине искала полиция за дедовщину в армии
На волгоградских дорогах за сутки поймали 16 пьяных водителей
В Камышине поймали карманницу на воровстве кошельков
В 110 селах Волгоградской области обустроили парки, скверы и дворы
В Волго-Ахтубинской пойме нашли четыре вида редких грибов
Водителя, покатавшего по Волгограду пранкеров в багажнике с пеной, арестовали
В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки
В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград
Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря
В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос