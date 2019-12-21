2019-12-21T14:25:32+03:00
Спорт

Александр Хацкевич о планах в «Роторе»: Надо сохранить костяк команды и добавить свое

Новый главный тренер волгоградской команды дал свое первое интервью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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В волгоградской футбольной среде не утихают разговоры вокруг новоназначенного главного тренера «Ротора» (напомним, 20 декабря клуб подписал контракт с Александром Хацкевичем). Одни фанаты уверены, что этот наставник способен вывести команду в РПЛ, другие боятся, «как бы не стало хуже». Что думает по поводу Волгограда и «Ротора» сам тренер, узнала пресс-служба клуба, взяв у Хацкевича первое интервью.

Белорус рассказал, что уже успел побывать на Мамаевом кургане, осмотрел город и «Волгоград Арену», и остался всем очень доволен.

- Оценил масштаб и красоту стадиона, посмотрел раздевалку и газон. А что касается Мамаева кургана, считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда, - отметил тренер.

Что касается планов на команду, то, естественно, как любая новая метла, наставник намерен «перекроить» состав. Правда, костяк обещает не тронуть.

- Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, который есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле. Необходимо сохранить костяк, все лучшее, что есть в этой команде и добавить свое видение, - поделился планами Хацкевич.

И главное: пообещал сделать все возможное со своей стороны, чтобы болельщики не были разочарованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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