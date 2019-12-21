2019-12-21T14:06:43+03:00
Звезды

В 2019 году в Волгоградской области отремонтировали семь Домов культуры

На ремонты потратили 140 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Учреждения культуры обновляют за счет грантовских денег. Фото администрации ВО.Учреждения культуры обновляют за счет грантовских денег. Фото администрации ВО.
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Еще три учреждения культуры в Волгоградской области распахнули свои двери после капитального ремонта: Центр культурного развития «Еруслан» в Старополтавском районе, ДК в Михайловке и кинотеатр «Горизонт» в Еланском районе. Итого в 2019-м обновили семь ДК. Потратили на эти цели 140 миллионов рублей - это деньги региональных и федеральных грантов.

Деньги идут не только на ремонт помещений, но и на оснащение современной техникой. Так, в 2019 году для Старополтавского культурного центра приобрели световое, звуковое оборудование, обновлена механика сцены, поставили комфортные кресла для зрителей, в фойе смонтировали систему «теплый пол», а еще здесь появится зал для репетиций хореографических коллективов.

В Михайловском ДК коридоры, входную группу, фойе, зрительный зал, заменили электропроводку, отопительную и вентиляционную системы, приобрели кресла для зрителей, «одежду» сцены, цифровой и звуковой пульты.

В Еланском районе в здании бывшего ДК колхоза имени Коминтерна сделали современный кинотеатр. Первым делом сюда провели газ, отремонтировали крышу и стены, обновили фасад и интерьеры

В планах на 2020 год - модернизировать еще восемь районных домов культуры в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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