Андрей Бочаров поручил позаботиться об узбеках, пострадавших в ДТП с автобусом
Информация о жуткой аварии с участием заказного пассажирского автобуса, которая произошла утром 21 декабря в Чернышковском районе, дошла и до губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Дело в том, что в автобусе были 49 граждан соседней Республики Узбекистан, которые как раз возвращались домой после полевых работ.
- Глава региона поручил своему заместителю Геннадию Шевцову вместе с главой Чернышковского района организовать для пострадавших в ДТП пункт временного размещения, - говорится в сообщении администрации области. - Руководителю комитета здравоохранения Волгоградской области поручено оказать пострадавшим в ДТП всю необходимую медицинскую помощь, а если потребуется — доставить в медучреждения Волгограда. Руководству регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства дано поручение во взаимодействии с перевозчиком и Госавтоинспекцией обеспечить доставку пассажиров к месту назначения.
Напомним, в автобусе на момент аварии было 49 человек. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести (два водителя автобуса и два пассажира). Жертв нет. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают оперативные службы.
Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".
ИСТОЧНИК KP.RU