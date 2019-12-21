Андрей Бочаров поручил позаботиться об узбеках, пострадавших в ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-21T12:47:16+03:00

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Информация о жуткой аварии с участием заказного пассажирского автобуса, которая произошла утром 21 декабря в Чернышковском районе, дошла и до губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Дело в том, что в автобусе были 49 граждан соседней Республики Узбекистан, которые как раз возвращались домой после полевых работ.

- Глава региона поручил своему заместителю Геннадию Шевцову вместе с главой Чернышковского района организовать для пострадавших в ДТП пункт временного размещения, - говорится в сообщении администрации области. - Руководителю комитета здравоохранения Волгоградской области поручено оказать пострадавшим в ДТП всю необходимую медицинскую помощь, а если потребуется — доставить в медучреждения Волгограда. Руководству регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства дано поручение во взаимодействии с перевозчиком и Госавтоинспекцией обеспечить доставку пассажиров к месту назначения.

Напомним, в автобусе на момент аварии было 49 человек. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести (два водителя автобуса и два пассажира). Жертв нет. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают оперативные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750939" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".

ИСТОЧНИК KP.RU