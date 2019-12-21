2019-12-21T12:36:36+03:00
Общество

Волгоградцам из аварийных домов вручили ключи от новых квартир

Уже до Нового года люди смогут переехать в комфортное жилье
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Несколько десятков волгоградских семей получат к Новому году самый долгожданный подарок - квартиру. Речь идет о переселенцах из аварийного жилья - из домов №3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. Сегодня им начали вручать ключи от новых квартир. И уже до праздников люди смогут перебраться в комфортное благоустроенное жилье. Квартиры для переселенцев в рамках новой региональной адресной программы мэрия приобрела в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Первые 20 квартир уже заселили.

Напомним, муниципалитет купил 40 двух- и трехкомнатных квартир в доме №1 по улице имени старшего лейтенанта Токарева, домах №№ 3, 4, 6, 8 по улице 70-летия Победы, а также в ЖК «Парк Арена», в доме №40 по улице 35-ой Гвардейской дивизии.

- Некоторые квартиры, которые получат переселенцы даже больше по площади, чем были в аварийных домах. Например, семья из дома №6 по улице Вучетича, получит двухкомнатную квартиру площадью порядка 55 квадратных метров, что почти на 10 квадратных метров больше их старого жилья. Размер самых больших из приобретенных трехкомнатных квартир превышает 74 квадратных метра, - рассказывают в администрации Волгограда.

30 собственников решили получить взамен аварийного жилья денежные компенсации

- Напомним, что до 1 сентября 2025 года на территории региона предстоит расселить 318 многоквартирных домов, 251 из них находится в Волгограде, - сообщают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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