В Волгограде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-21T10:35:10+03:00

Одного волгоградца с травмой головы увезли в больницу

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В Волгограде опять по вине нерадивого водителя грузовика смяты несколько машин, причем не простых, а дорогих иномарок. На этот раз виновником ДТП оказался 35-летний водитель «Исузу».

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке, авария случилась в Ворошиловском районе. Водитель «Исузу» ехал по улице Морфлотская в сторону Череповецкой, и, видимо, отвлекся за рулем, потому что не затормозил перед впереди стоящим авто. Напротив дома № 37Б он ударил «Мерседес», а иномарка по инерции совершила наезд на стоявший впереди автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

- Пострадал в этой «гармошке» 43-летний водитель «Мерседеса». Его с травмой головы увезли в больницу, - уточняют обстоятельства ДТП в ГУ МВд по региону.

Всего за минувшие сутки в Волгоградской области произошло три ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 4 человека получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU