2019-12-21T10:25:29+03:00
Общество

В Кировском районе Волгограда приступили к строительству детсада

Подрядчик первым делом демонтирует старую постройку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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На улице Кирова в Волгограде между домами № 92 «А» и № 92 «Б» заработали строители. Компания ООО «СтройТехИнвест» приступила к строительству нового детского сада. Напомним, на этом месте уже имеется недостроенное здание. Этот детсад пытались построить в 2011 году, но из-за ошибок в проекте и при возведении помещений, были допущены грубейшие ошибки. Так и осталось это все «замороженным и брошенным» на долгие годы. Теперь, прежде, чем приступить к строительству нового детского сада, подрядчику предстоит первым делом демонтировать старую постройку. Что, собственно, сейчас и делают.

По новому проекту (отвечающую всем современным требованиям, что подтвердила госэкспертиза) в дошкольном учреждении будет 7 разновозрастных групп. Двухэтажный детский сад сможет принять 140 детей. Здесь будут просторные группы с зонами для отдыха и для занятий, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским центром и другими помещениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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