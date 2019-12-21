2019-12-21T10:16:45+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали азербайджанца, которого на родине искала полиция за дедовщину в армии

Молодой человек скрывался в России у родственников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Правоохранители из соседней Республики Азербайджан передали российским коллегам ориентировку на молодого человека, которого разыскивали по уголовному делу. 20-летний парень во время срочной службы в армии «отличился»: он не просто устроил дедовщину в части, но еще и вымогал деньги у сослуживцев. Об этом стало известно руководству. Военные следователи республики завели на него уголовное дело. Но молодой азербайджанец умудрился сбежать. Более того, он даже каким-то образом смог покинуть территорию своей страны и перебраться в Россию.

- 20 декабря молодого человека задержали полицейские в Дзержинском районе Волгограда, где он скрывался у родственников, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону. - В настоящее время задержанный передан в органы прокуратуры для его экстрадиции на территорию Азербайджана и последующего привлечения его к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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