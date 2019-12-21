На волгоградских дорогах за сутки поймали 16 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-21T10:08:06+03:00

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Новогодние праздники еще не стартовали, а число пьяных водителей за рулем в Волгоградской области уже увеличилось. Не останавливают их ни огромные штрафы, ни даже лишение прав. Только за минувшие сутки, по данным ГУ МВД по Волгоградской области, на дорогах региона задержали 16 водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде.

Всего 20 декабря инспекторы ГИБДД зафиксировали 808 нарушений правил дорожного движения водителями. К сожалению, для некоторых такие нарушения стоили здоровья. А для одного очередное игнорирование правил может закончиться за решеткой. Его уже не в первый раз поймали за рулем в пьяном виде.

- В Серафимовичском районе инспекторы остановили для проверки «ВАЗ-2114». 23-летний водитель был явно нетрезв. А когда стали проверять документы, оказалось, что его уже ранее лишили водительских прав, как раз за подобное нарушение. Теперь на него завели уголовное дело, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU