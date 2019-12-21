2019-12-21T09:45:54+03:00
Происшествия

В Камышине поймали карманницу на воровстве кошельков

Женщину на «горячем» поймал покупатель в магазине
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Камышине на скамью подсудимых отправили 33-летнюю женщину из города Петров Вал. Приличная на вид, она, оказывается, профессиональная «щипачка». Да-да, карманница, которая тянет кошельки у небдительных граждан. Ее уже несколько раз ловили на воровстве. Ее трижды привлекали к уголовной ответственности. Но через время женщина вновь принималась за старое.

- Так, 24 марта 2019 года злоумышленница на перекрестке улицы Базарова и улицы Пролетарская в Камышине похитила кошелек из сумки прохожей. Изобличить женщину в совершении данного преступления помог бдительный житель Камышина. Он согласился помочь следствию при условии, что ему обеспечат безопасность. В ходе расследования были исключены его контакты с подсудимой и другими участниками процесса, и приняты меры по сохранению в тайне его персональных данных, - рассказывают в областном суде.

Учитывая, что женщина уже трижды была судима за подобные кражи, ее приговорили к трех годам и 9 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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