2019-12-20T19:07:36+03:00
Общество

В 110 селах Волгоградской области обустроили парки, скверы и дворы

У жителей периферии появились места для семейного отдыха
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области продолжают реализовывать нацпроект «Жилье и городская среда». Каждому хочется, чтобы вокруг было обустроенное и уютное пространство: парки с лавочками и освещением, хорошие дороги во дворе, детские площадки. Проект направлен на то, чтобы создать этот комфорт. В 2019 году в 110 селах региона появились зоны отдыха. Программа затронула еще 20 более крупных населенных пунктов.

- В Волгоградской области завершены 195 проектов благоустройства городских и сельских территорий, запланированные на 2019 год. Новый облик получили 164 общественных пространств и 31 двор, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Теперь местные жители могут пользоваться прогулочными зонами, на которых есть велодорожки, скамейки, урны, качели для детишек, фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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