В Волго-Ахтубинской пойме нашли четыре вида редких грибов

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-20T18:47:52+03:00

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Флора и фауна Волго-Ахтубинской поймы очень разнообразна: наш край может гордиться десятками видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. В этом году экологи нашли четыре редких вида грибов и места, где они произрастают. Это результат многолетних исследований, которые проводили в пойме с 2012 года. Участвовал в них кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института аридных зон ЮНЦ РАН Юрий Ребриев.

- Тогда было собрано около 400 видов грибов, из которых около 40 видов, ранее не встречавшихся на территории парка. Также были обнаружены места произрастания 6 краснокнижных видов: трутовик лакированный, мухомор Виттадини, рубиноболет рубиновый, звездовик сводчатый, звездовик венчиковидный, мириостома дырчатая, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

В 2017 году нашли еще пять редких видов, а этом – четыре. Микробиологи продолжают изучать удивительный мир поймы.

ИСТОЧНИК KP.RU