Водителя, покатавшего по Волгограду пранкеров в багажнике с пеной, арестовали

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-20T18:42:24+03:00

У водителя этой "автобани" с пранкерами даже прав не было, его их лишили ранее за нарушения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В погоне за «хайпом» и подписчиками, некоторые молодые люди забывают о мерах безопасности своей и окружающих. Недавно два волгоградца, возомнив себя пранкерами, устроили «покатушки» по городу в багажнике машины. Причем они не просто катались, а наполнили багажник водой и пеной, а сами разделись почти догола, да еще и выкрикивали острые шутки через громкоговоритель из этой «автованны». Кому-то может и смешно, а полиции не до смеха, ведь ребята нарушили сразу несколько правил дорожного движения.

- Инспекторы ГИБДД выяснили, что за рулем этого «ВАЗ-2105» был 21-летний волгоградец, которого уже ранее лишили водительских прав за нарушения. Пассажирами оказались 25-летний неработающий житель Тракторозаводского района и несовершеннолетний учащийся районной школы. Оправдывались, мол, хотели так заработать «лайки» и подписчиков, - цитируют для «КП-Волгоград» ребят в региональном Главке.

За перевозку пассажиров вне салона, а также за другие нарушения, которые зафиксировали камеры, суд решил арестовать 21-летнего водителя на 12 суток.

- Не совершайте необдуманных действий на дорогах, подумайте о личной безопасности и безопасности окружающих граждан, - призывает Госавтоинспекция региона водителей. - Помните, что в случае получения травм или гибели пассажиров, ответственность лежит на халатном водителе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750881" frameborder="0"></iframe> Опасная езда в багажнике машины обернулась арестом для волгоградского водителя.

ostap1850 Два волгоградца устроили голые "покатушки" по городу

ИСТОЧНИК KP.RU