2019-12-20T16:37:20+03:00
Происшествия

В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки

Мужчина хотел получить за украденные запчасти 5,4 миллиона рублей компенсации
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгограде полиция раскрыла аферу, которую хотели прокрутить три москвича. Мужчины надеялись получить страховку за мнимую кражу, да не вышло.

В полицию пришел 31-летний мужчина. Он приехал в Волгоград из Москвы якобы по делам бизнеса. Полицейским он рассказал, что купил в городе компьютерные комплектующие, сложил их на квартире, а его ограбили. Вынесли все под чистую.

В полиции заявление приняли и даже завели уголовное дело по данному факту. Однако, чем дальше заходило расследование, тем больше вопросов возникало к «жертве» ограбления.

- Выяснилось, что москвич решил инсценировать ограбление, чтобы получить страховку. Он специально застраховал товар на сумму 5,4 миллиона рублей. А потом подговорил своих знакомых - мужчин 33 и 34 лет, которые приехали из столицы в Волгоград вместе с ним, помочь в этом «деле», - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Теперь сами москвичи стали фигурантами уголовного дела по статьям «заведомо ложный донос» и «покушение на мошенничество в сфере страхования». Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение и передала дело в суд.

- Ожидать суда организатор будет, находясь под стражей, в отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 110 селах Волгоградской области обустроили парки, скверы и дворы
В Волго-Ахтубинской пойме нашли четыре вида редких грибов
Водителя, покатавшего по Волгограду пранкеров в багажнике с пеной, арестовали
В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки
В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград
Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря
В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос
Волгоградский полицейский в отпуске задержал грабителя
Вы нам базу, мы вам льготу: волгоградское «Динамо» освободили от налога на землю с условием
В Астраханской области в 2019 году резко выросло число изнасилованных детей
В Волжском алиментщика приставы поймали в кафе
На стадионе «Темп» построили каркас спортзала
Астраханцев приглашают на новогоднюю экскурсию в Волгоград на поезде
В Волжском при столкновении двух иномарок пострадал ребенок
Танцы, джаз и Дед Мороз ждут волгоградцев на Аллее
Долг волгоградцев за тепло и воду побил антирекорд - более 400 миллионов рублей
В Волгограде у Мамаева кургана автоледи насмерть сбила пешехода
Дождь с мокрым снегом: в Волгоградской области похолодает
Кастинг: режиссер Герман-младший приедет в Камышин снимать новый военный фильм
Директору волгоградского ЗЖБИК за кражу 253 миллионов рублей дали меньше двух лет колонии
Волгоградский суд отправил алиментщика в колонию
Весенний паводок 2020 под угрозой: в Астрахани и Волгограде опять ждут маловодье
Экс-наставник «Ротора» Игорь Меньщиков стал тренером ФК «Тюмень»
В Астрахани Газпром скрыл ЧП с выбросами: на компанию готовят уголовное дело
Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»
В Волгограде на улице Череповецкой заработал новый светофор
Новые качели распилили вандалы в парке Аттракционов