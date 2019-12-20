В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-20T16:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде полиция раскрыла аферу, которую хотели прокрутить три москвича. Мужчины надеялись получить страховку за мнимую кражу, да не вышло.

В полицию пришел 31-летний мужчина. Он приехал в Волгоград из Москвы якобы по делам бизнеса. Полицейским он рассказал, что купил в городе компьютерные комплектующие, сложил их на квартире, а его ограбили. Вынесли все под чистую.

В полиции заявление приняли и даже завели уголовное дело по данному факту. Однако, чем дальше заходило расследование, тем больше вопросов возникало к «жертве» ограбления.

- Выяснилось, что москвич решил инсценировать ограбление, чтобы получить страховку. Он специально застраховал товар на сумму 5,4 миллиона рублей. А потом подговорил своих знакомых - мужчин 33 и 34 лет, которые приехали из столицы в Волгоград вместе с ним, помочь в этом «деле», - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Теперь сами москвичи стали фигурантами уголовного дела по статьям «заведомо ложный донос» и «покушение на мошенничество в сфере страхования». Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение и передала дело в суд.

- Ожидать суда организатор будет, находясь под стражей, в отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU