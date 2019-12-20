2019-12-20T16:10:13+03:00
Общество

В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев

Сейчас высаживают 6-метровые ели и ивы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На аллее появятся ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели.На аллее появятся ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда появится не только новая дорога, но еще и сотни новых деревьев. Их уже высаживают вдоль новой магистрали. Сейчас как раз вкапывают 6-метровые ели и ивы.

- Агрономы высадили первые 100 крупномерных деревьев. Всего здесь появится свыше 400 таких взрослых саженцев хвойных и лиственных пород, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Сейчас деревья пребывают в состоянии сна, поэтому самое время пересаживать. Все саженцы - из местных питомников, поэтому приживаемость у них отличная.

- Общая площадь озеленения нового объекта составляет около 8 тысяч квадратных метров. Среди растений, которые украсят прогулочную зону по улице Хорошева - пятиметровые ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели. В дополнение к ним для создания ландшафтной композиции агрономы высаживают рябины и ели обыкновенные, - рассказывают в администрации Волгограда.

Фонари смонтировали, пешеходные дорожки обустроили, в ближайшее время по аллее установят лавочки и это будет комфортная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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