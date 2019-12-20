Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-20T15:18:06+03:00

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Совместно с ярмаркой современного искусства Art Russia и брендом молодежной одежды «ТВОЕ» одна из крупнейших брокерских компаний в России – компания БКС – объявляет о проведении конкурса под названием Art Finance. Цель коллаборации – популяризация идей инвестирования в различные инструменты фондового рынка, поддержка талантливых художников и творческой молодежи. Проект также направлен на продвижение современного искусства и арт-бизнеса в России в целом.

«Арт-бизнес» и «Деньги как искусство» – так называются два направления, в которых предлагается принять участие всем желающим. Для участия в проекте иллюстраторы, художники, дизайнеры должны создать иллюстрацию, опубликовать на своей странице в Instagram с хештегом #Жизнькакинвестиции и отправить на почту проекта: artfinance@msk.bcs.ru. Лучшие работы будут публиковаться в Instagram компании БКС Брокер и БКС Премьер на еженедельной основе.

15 января 2020 года состоится подведение итогов конкурса. Лучшие работы отберет профессиональное жюри, в числе которых - известные искусствоведы, российские и иностранные художники, специалисты по современному искусству.

Для улучшения своих результатов участники проекта могут голосовать за понравившуюся иллюстрацию в Instagram, в том числе привлекая своих друзей. Самым активным голосующим достанется в подарок вещь производства компании «ТВОЕ» с одним из авторских принтов на выбор.

Участники конкурса имеют отличную возможность громко заявить о себе и получить ценные призы. Одним из главных призов станет возможность поработать совместно с известным российским брендом молодежной одежды «ТВОЕ». Иллюстрации победителей будут использованы при создании капсулы одежды сезона 2020 года, которая будет продаваться в магазинах в 320 розничных магазинах бренда в 90 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU