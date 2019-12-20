Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-20T15:12:29+03:00

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В 2020-м году авиакомпания Utair запускает рейс между Волгоградом и Астраханью. Теперь добраться из одного областного центра в соседний регион можно всего за полтора часа. И стоить это будет от 1 - 2,5 тысячи рублей.

Этот маршрут компания анонсировала еще несколько недель назад. Он вошел в число рейсов, которые будут субсидироваться в 2020 году. Именно поэтому и стали возможными такие авиаперелеты.

Сегодня уже появилась и цена за билет на самолет Астрахань-Волгоград. Итак, билет категории «минимум» обойдется пассажиру в 1 тысячу рублей, в категории «Оптимум» - 2-2,5 тысячи рублей. Длительность полета - 1 час 40 минут. Главное отличие - в минимальный тариф не входит стоимость багажа, поэтому провести с собой за эту цену можно только сумочку весом до 5 кило. За две тысячи вы можете с собой взять багаж в размере до 20 кило.

Вылетает самолет из Астрахани в 05.20 утра, а в 7.00 уже приземляется в Волгограде. Полеты на этом авиамаршруте будут осуществлять турбовинтовые самолеты ATR 72, рассчитанные на 70 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU