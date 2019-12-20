2019-12-20T15:12:29+03:00
Общество

Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград

Полуторачасовой полет обойдется вам в 1 -2 тысячу рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта авиакомпании Utair.Фото с сайта авиакомпании Utair.
Изменить размер текста:

В 2020-м году авиакомпания Utair запускает рейс между Волгоградом и Астраханью. Теперь добраться из одного областного центра в соседний регион можно всего за полтора часа. И стоить это будет от 1 - 2,5 тысячи рублей.

Этот маршрут компания анонсировала еще несколько недель назад. Он вошел в число рейсов, которые будут субсидироваться в 2020 году. Именно поэтому и стали возможными такие авиаперелеты.

Сегодня уже появилась и цена за билет на самолет Астрахань-Волгоград. Итак, билет категории «минимум» обойдется пассажиру в 1 тысячу рублей, в категории «Оптимум» - 2-2,5 тысячи рублей. Длительность полета - 1 час 40 минут. Главное отличие - в минимальный тариф не входит стоимость багажа, поэтому провести с собой за эту цену можно только сумочку весом до 5 кило. За две тысячи вы можете с собой взять багаж в размере до 20 кило.

Вылетает самолет из Астрахани в 05.20 утра, а в 7.00 уже приземляется в Волгограде. Полеты на этом авиамаршруте будут осуществлять турбовинтовые самолеты ATR 72, рассчитанные на 70 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки
В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград
Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря
В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос
Волгоградский полицейский в отпуске задержал грабителя
Вы нам базу, мы вам льготу: волгоградское «Динамо» освободили от налога на землю с условием
В Астраханской области в 2019 году резко выросло число изнасилованных детей
В Волжском алиментщика приставы поймали в кафе
На стадионе «Темп» построили каркас спортзала
Астраханцев приглашают на новогоднюю экскурсию в Волгоград на поезде
В Волжском при столкновении двух иномарок пострадал ребенок
Танцы, джаз и Дед Мороз ждут волгоградцев на Аллее
Долг волгоградцев за тепло и воду побил антирекорд - более 400 миллионов рублей
В Волгограде у Мамаева кургана автоледи насмерть сбила пешехода
Дождь с мокрым снегом: в Волгоградской области похолодает
Кастинг: режиссер Герман-младший приедет в Камышин снимать новый военный фильм
Директору волгоградского ЗЖБИК за кражу 253 миллионов рублей дали меньше двух лет колонии
Волгоградский суд отправил алиментщика в колонию
Весенний паводок 2020 под угрозой: в Астрахани и Волгограде опять ждут маловодье
Экс-наставник «Ротора» Игорь Меньщиков стал тренером ФК «Тюмень»
В Астрахани Газпром скрыл ЧП с выбросами: на компанию готовят уголовное дело
Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»
В Волгограде на улице Череповецкой заработал новый светофор
Новые качели распилили вандалы в парке Аттракционов