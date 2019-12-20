Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-20T15:03:40+03:00

К новому году в центре Волгограда обещают открыть новую ледовую арену

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В пойме реки Царица готовят к открытию новый каток. Вообще-то его обещали открыть еще прошлой зимой, но не успели. Сегодня коробка катка практически готова. Идут последние приготовления - покрасили специальной краской бетонное основание, заканчивают монтаж бортиков, укладывают плитку вокруг.

Эта ледовая «арена» не похожа на все остальные. Во-первых, это не просто поле, а целый «конькодром». Во-вторых, внутри уже сажают елки. Здесь же обещают установить и главную новогоднюю красавицу Волгограда. Но пока нет даже каркаса.

Конструкция катка почти готова, а вот главной елки пока нет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот сам каток в дирекции парка «Раздолье» обещают залить уже на следующей неделе, и 28 декабря провести первые заезды и тест-драйв.

Напомним, что лед на этом катке будет поддерживать специальная система охлаждения, так что он сможет работать даже при нулевых температурах. Правда, если столбик термометра поднимется выше +5 градусов, его все-таки закроют до похолодания.

Повторимся, что с 28 декабря каток начнет работать в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU