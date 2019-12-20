2019-12-20T14:19:02+03:00
Происшествия

В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос

Инспектора признали виновным в превышении полномочий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инспектор ударил нарушителя кулаком в лицо, а потом еще и головой бил по разным частям салона авто. Теперь обдумает свое поведение за решеткой.Инспектор ударил нарушителя кулаком в лицо, а потом еще и головой бил по разным частям салона авто. Теперь обдумает свое поведение за решеткой.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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К сожалению, и в полицейской среде встречаются «экземпляры», порочащие звание и форму. Одного из таких в Астраханской области не просто отстранили от службы, а даже отправили за решетку. А все за то, что он разбил нос 19-летнему парню.

Эта история получила огласку только после того, как на прием к главе регионального следственного комитета Ибрагиму Могушкову пришла обратилась жительница села Сасыколи - тетя избитого молодого человека. Она пожаловалась, на беспредел, который учинил инспектор ГИБДД.

Ночью 24 июля 2018-го гаишники остановили в поселке «Ладу Приору» для проверки документов. На машине отсутствовали регистрационные номера, за рулем сидел 19-летний парень. Инспектор ДПС сел к астраханцу в машину, чтобы составить протокол. И тут между ними вспыхнул конфликт. В порыве гнева гаишник ударил кулаком в лицо молодому человеку, а после схватил его за голову и несколько раз ударил о разные части салона.

- В результате противоправных действий сотрудника ДПС у потерпевшего диагностированы различные травмы, в том числе перелом носа, - констатировали в заключении следователи СУ СК, которые и завели по данному факту уголовное дело на стража порядка.

Сегодня бывшего инспектора признали виновным по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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