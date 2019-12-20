2019-12-20T13:51:18+03:00
Общество

Волгоградский полицейский в отпуске задержал грабителя

Страж порядка случайно стал свидетелем преступления
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Младший лейтенант поймал преступника и удерживал его до прибытия коллег.Младший лейтенант поймал преступника и удерживал его до прибытия коллег.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Говорят, у тех, кто служит в полиции, чувство справедливости и защиты в крови. Случай, который произошел вчера, 19 декабря, в Михайловске Волгоградской области, это еще раз подтверждает. Иначе, как объяснить, что страж порядка даже будучи в отпуске ринулся задерживать грабителя. И поймал ведь.

Вечером четверга командир взвода патрульно-постовой службы районного отдела МВД возвращался домой по улице Народной, когда вдруг услышал крики женщины. Она звала на помощь. Младший лейтенант увидел и мужчину, который повалил женщину на землю и пытался вырвать у нее из рук кошелек.

Не раздумывая ни минуты, полицейский бросился на помощь. Он догнал грабителя, скрутил его и вызвал наряд.

- Прибывшие коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. У мужчины изъяли кошелек с деньгами, который он отобрал у женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На него уже завели уголовное дело по статье «Грабеж». И грозит ему теперь до 7 лет лишения свободы.

- Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения – заключения под стражу, - уточняют в ведомстве.

А младшего лейтенанта за проявленные профессиональные действия руководство Главка пообещало поощрить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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