Вы нам базу, мы вам льготу: волгоградское «Динамо» освободили от налога на землю с условием

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-20T12:23:36+03:00

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Депутаты Волгоградской гордумы решили освободить спортобщество «Динамо» от уплаты налога на землю. Нет, это не аттракцион невиданной щедрости. Взамен, город требует подписать с ним соглашение, по которому общество будет бесплатно предоставлять свою базу для проведения турниров и соревнований муниципальных спортивных школ.

Стоит отметить, что у «Динамо» в Волгограде обширная база, спортивные комплексы расположены на нескольких участках, и сумма налога на землю составляет порядка 1,450 миллиона рублей в год. Именно столько общество сэкономит, если подпишет соглашение с муниципалитетом.

- Этим же проектом решения депутаты пролонгировали действующую льготу по уплате земельного налога организациям, созданным органами исполнительной власти, с основным видом экономической деятельности «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний». На территории Волгограда под данную категорию относится «Корпорация развития Волгоградской области», которая развивает офисы «Мой бизнес», где функционируют все региональные институты поддержки предпринимателей, - добавляют в пресс-службе гордумы Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU