В Астраханской области в 2019 году резко выросло число изнасилованных детей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-20T12:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астраханском СУ СК подбивают итоги года. И, к сожалению, статистика не радует. Особую тревогу вызывают цифры преступлений, которые совершили дети, и совершенные против несовершеннолетних. Оба этих показателя в 2019-м выросли.

- В 2019-м в Астраханской области в отношении несовершеннолетних совершено 757 преступлений, при этом доля тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей составляет 40% (286 против 93 в аналогичном периоде прошлого года), - отметил на заседание коллегии глава СУ СК региона генерал-лейтенанта юстиции Ибрагим Могушков.

66% от числа этих преступлений - это изнасилования. Но следователи говорят, что речь идет не о новых педофилах, а о новых фактах, которые всплывают при расследовании уже заведенных уголовных дел. Так, стало известно еще о восьми девочках, которые стали жертвами астраханца, который уже проходит по уголовному делу. Теперь дополнительно возбудили уголовные дела еще о 20-ти его преступлениях.

- При расследовании уголовного дела в отношении другого астраханца дополнительно установлено более 80 эпизодов совершения им изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении своих падчериц, - говорит Могушков.

Еще один тревожная тенденция: в Астраханской области несовершеннолетних, которые уже привлекались к ответственности, часто стали ловить на повторных преступлениях.

- 64 подростка, ранее привлекавшие к уголовной ответственности, в 2019 году вновь попали под статью, - сообщают в СУ СК по Астраханской области. - Всего в производстве следователей находилось 115 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в том числе 1 по факту убийства, 1 – факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Расследовано 72 уголовных дела о хищениях, 18 – о хранении и сбыте наркотических средств, 20 уголовных дел о других преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU