2019-12-20T11:50:22+03:00
Общество

В Волжском алиментщика приставы поймали в кафе

Суд приговорил мужчину к 30 часам обязательных работ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У волгоградских приставов десятки на злостных алиментщиков, которые отказываются платить своим детям. Один из таких - парень из Волжского. Его долг детям по алиментам уже превысил 100 тысяч рублей. Но мужчина не только не собирался платить, но и научился умело скрываться от приставов. Однако, сотрудники регионального УФССП и не таких ловили. Они узнали, что мужчина неофициально работает администратором в одном из кафе Волжского и пришли туда… в качестве посетителей.

Чтобы не спугнуть нерадивого должника, приставы сели за столик и попросили у официанта меню, якобы собираясь сделать заказ. Но через пару минут попросили позвать к ним администратора, мол, выяснить некоторые недоразумения. Какого же было удивление волжанина, когда посетители достали удостоверения и рассказали истинную причину своего визита.

- В итоге рабочий день у волжанина закончился не по графику, судебные приставы доставили его в суд. В этот же день судья назначил волжанину наказание в виде 30 часов обязательных работ, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном УФССП. - Если и после отработки мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то будет привлечен к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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