На стадионе «Темп» построили каркас спортзала

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-20T10:50:50+03:00

Заниматься в новом спортзале можно будет уже в 2020 году. Фото: мэрия

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Стадион «Темп» в Красноармейском районе Волгограда скоро прирастет крытым многофункциональным спорткомплексом. Помимо спортзала, где будут проходить занятия по волейболу, мини-футболу и баскетболу, в новом здании разместятся медико-восстановительный центр, тренерская, раздевалки и другие помещения. Сейчас монтаж 85 тонн металлоконструкций для каркаса здания близится к финалу. На следующей неделе строители начнут крепить к ним трехслойные сэндвич-панели. Параллельно они приступили и к кладке внутренних кирпичных стен.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, строительство нового спорткомплекса площадью 1300 квадратных метров идет в рамках второго этапа реконструкции стадиона «Темп». Заниматься в здании волгоградцы смогут уже в 2020 году. Кроме того, здесь появятся беговые дорожки, полоса препятствий и многофункциональная спортивная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU