2019-12-20T10:20:36+03:00
Общество

Астраханцев приглашают на новогоднюю экскурсию в Волгоград на поезде

По пути с пассажирами будут играть в квест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если вы живете в Астрахани и еще не решили, чем займете себя в новогодние праздничные дни, есть очень интересное предложение от пригородной пассажирской компании АО "Волгоградтранспригород". Компания предлагает туристическую поездку в Волгоград на комфортабельном поезде. Обещают, будет весело не только в самом городе-герое, но и в пути.

- В программе тура – посещение музея-заповедника «Старая Сарепта», где будут проводиться тематические мероприятия в рамках проекта "Новогодний сет". А в пути следования для участников поездки будет организована квест-игра, - рассказывают организаторы тура.

Из Астрахани поезд № 41 отправится 3 января в 17.00. В Волгоград он прибывает в 23.05. Там участники группы ночуют в хостеле, а утром - на экскурсии. В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на поезде № 41 4 января в 17.14 и вернутся на астраханский вокзал в 23.05.

Стоимость экскурсионного тура с ночёвкой и питанием для взрослых составляет 2600 рублей, для школьников и студентов – 2100 рублей, для детей от 4 до 6 лет – 1100 рублей, для детей до 3-х лет – бесплатно.

ДЛЯ СПРАВКИ

В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать по телефону в Астрахани 8 8512-32-26-97 и 89086138263.

ИСТОЧНИК KP.RU

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