В Волжском при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-20T09:49:21+03:00

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Праздничный день Святого Николая - 19 декабря, к сожалению, в Волгограде не обошелся без ЧП и ДТП. За минувшие сутки на волгоградских дорогах один человек погиб еще 9 получили травмы. А в Волжском даже пострадал ребенок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, сообщения об авариях стали поступать с самого утра. В 07.55 сообщили о ДТП на улице Ленина в Волжском.

- 36-летний водитель «Мерседес», направляясь по улице Ленина в сторону улицы Профсоюзов, при развороте не уступил дорогу «Киа Серато» и врезался в иномарку. За рулем «Киа» была 32-летняя женщина, а в салоне - ее восьмилетний мальчишка. Именно ребенок и пострадал по вине взрослых. Его увезли с места ДТП в больницу, - говорят в региональном Главке.

А уже в 08.20 сообщение о ДТП с пострадавшим пришло из Волгограда. Там травмы получила кондуктор автобуса. Водитель так резко затормозил, что его коллега не удержалась и рухнула в салоне. 62-летнюю женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU