2019-12-20T09:49:21+03:00
Происшествия

В Волжском при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

А в Волгограде водитель автобуса «уронил» кондуктора
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
По вине взрослых в больнице оказался 8-летний ребенок.По вине взрослых в больнице оказался 8-летний ребенок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Праздничный день Святого Николая - 19 декабря, к сожалению, в Волгограде не обошелся без ЧП и ДТП. За минувшие сутки на волгоградских дорогах один человек погиб еще 9 получили травмы. А в Волжском даже пострадал ребенок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, сообщения об авариях стали поступать с самого утра. В 07.55 сообщили о ДТП на улице Ленина в Волжском.

- 36-летний водитель «Мерседес», направляясь по улице Ленина в сторону улицы Профсоюзов, при развороте не уступил дорогу «Киа Серато» и врезался в иномарку. За рулем «Киа» была 32-летняя женщина, а в салоне - ее восьмилетний мальчишка. Именно ребенок и пострадал по вине взрослых. Его увезли с места ДТП в больницу, - говорят в региональном Главке.

А уже в 08.20 сообщение о ДТП с пострадавшим пришло из Волгограда. Там травмы получила кондуктор автобуса. Водитель так резко затормозил, что его коллега не удержалась и рухнула в салоне. 62-летнюю женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском алиментщика приставы поймали в кафе
На стадионе «Темп» построили каркас спортзала
Астраханцев приглашают на новогоднюю экскурсию в Волгоград на поезде
В Волжском при столкновении двух иномарок пострадал ребенок
Танцы, джаз и Дед Мороз ждут волгоградцев на Аллее
Долг волгоградцев за тепло и воду побил антирекорд - более 400 миллионов рублей
В Волгограде у Мамаева кургана автоледи насмерть сбила пешехода
Дождь с мокрым снегом: в Волгоградской области похолодает
Кастинг: режиссер Герман-младший приедет в Камышин снимать новый военный фильм
Директору волгоградского ЗЖБИК за кражу 253 миллионов рублей дали меньше двух лет колонии
Волгоградский суд отправил алиментщика в колонию
Весенний паводок 2020 под угрозой: в Астрахани и Волгограде опять ждут маловодье
Экс-наставник «Ротора» Игорь Меньщиков стал тренером ФК «Тюмень»
В Астрахани Газпром скрыл ЧП с выбросами: на компанию готовят уголовное дело
Волгоградка победила в конкурсе «Лига вожатых»
В Волгограде на улице Череповецкой заработал новый светофор
Новые качели распилили вандалы в парке Аттракционов