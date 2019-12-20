2019-12-20T09:47:39+03:00
Досуг

Танцы, джаз и Дед Мороз ждут волгоградцев на Аллее

На центральном рынке Волгограда в декабре 2019 и январе 2020 составили программу развлечений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Аллея Центрального рынка Волгограда приглашает на новогодние праздники.Аллея Центрального рынка Волгограда приглашает на новогодние праздники.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Новое развлекательно-питательное пространство «Аллея», которое недавно открылось на Центральном рынке Волгограда, подготовило в декабре 2019 и январе 2020 года культурную и новогоднюю программу. Каждый четверг с 20.00 до 22.00 на Аллее будет звучать джаз в исполнении волгоградских коллективов. А по пятницам с 18.00, субботам и воскресеньям с 15.00 до 18.00 здесь будут ждать детвору Дед Мороз и Снегурочка. Также в предновогодние выходные в программе танцевальный марафон и флешмоб.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, в пятницу, 20 декабря 2019 в 18.00 на Аллее Центрального рынка Волгограда будут водить с гостями хороводы у елки Дед Мороз и его внучка, в 21.00 зазвучит скрипка (маэстро Герасим). В субботу, 21 декабря в 15.00 снова будет Дед Мороз, а в 21.00 на сцену выйдет кавер-оркестр Dixi Bus. В воскресенье, 22 декабря в 12.00 устроят танцевальный флешмоб, в 15.00 – встреча с Дедом Морозом, в 21.00 всех приглашают на танцевальный марафон. В программе - сальса, бачата, кизомба.

- В следующий джазовый четверг, 26 декабря, на сцене Аллеи запланировано выступление дуэта Jazz Duo. А в среду, 25 декабря, запустят новый проект - «Сцена для талантов», где свои вокальные, танцевальные и другие творческие умения смогут продемонстрировать все желающие, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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