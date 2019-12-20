Долг волгоградцев за тепло и воду побил антирекорд - более 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-20T10:08:42+03:00

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Как не жалуются волгоградцы на коммунальщиков, а в квартирах у них тепло и вода постоянно. Чего не скажешь об оплате за эти услуги. К сожалению, волгоградцы накапливают все бОльшие долги и на данный момент общая задолженность физических лиц «Концессиями» (тепло и водоснабжения) перед обеими концессиями достигла колоссальной суммы - 434,41 миллиона рублей.

- В декабре сумма задолженности абонентов перед «Концессиями водоснабжения» составила 202,69 миллиона рублей, из них 79,01 миллиона – на совести жителей многоквартирных домов, заключивших прямые договоры, 123,68 миллиона – долги населения частного сектора. Еще 231,72 миллиона рублей волгоградцы задолжали «Концессии теплоснабжения» (по прямым договорам), - приводят цифры концессионеры.

И предупреждают, что уже с Нового года поблажек и амнистий не будет! С января 2020 года «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» начнут начислять пени. Так что у волгоградцев есть шанс без переплаты погасить долг только до конца 2019-го.

- В 2020 году недобросовестным абонентам грозит не только начисление пени, но и мероприятия по принудительному взысканию, в том числе с привлечением судебных приставов, что влечет за собой арест на имущество, ограничение на выезд из РФ, ограничение регистрационных действий с имуществом, - отмечают в концессиях.

И объявляют новый - 2020 год - годом ответственного потребления ресурсов, и призывают своих абонентов встретить его с чистой совестью и без долгов.

- Помните, оплата ЖКУ должна осуществляться своевременно, до 10 числа каждого месяца, - напоминают на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU