2019-12-20T09:05:18+03:00
Происшествия

В Волгограде у Мамаева кургана автоледи насмерть сбила пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие сутки 19 декабря под колесами оказались три пешехода, один из них погиб. Смертельное ДТП произошло в самом центре Волгограда - у Мамаева кургана - там от удара иномарки погиб мужчина.

Случилось это примерно в 19.15. 52-летняя женщина-водитель ехала на «Тойоте» по улице Рокоссовского в сторону улицы Кубинской, когда перед машиной выскочил мужчина. Он решил перебежать дорогу в неположенном месте, а движение здесь очень интенсивное (особенно в час пик), вот автоледи и не успела затормозить. К сожалению, удар был таким сильным, что мужчина скончался на месте до приезда «скорой».

- Личность погибшего устанавливается, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Примерно в это же время под колеса попала и 19-летняя девушка в Советском районе. Правда, эта волгоградка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила «двенашка». 23-летний парень на «ВАЗ-2112» при повороте налево с улицы Комарова не уступил пешеходу дорогу.

- Благо удар был несильным и девушка смогла самостоятельно обратиться в медучреждение, - добавляют в региональном Главке.

Еще одного пешехода увезли в больницу с шоссе Авиаторов. 54-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, сбил «Рено Логан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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